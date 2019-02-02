Fenerbahçe UEFA listesi 2019 son dakika belli oldu listede kimler var

Fenerbahçe'nin UEFA listesine eklediği 3 futbolcu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin devre arasında yaptığı transferlerden hangilerinin UEFA Avrupa Ligi listesine ekleneceği merak konusuydu. Son dakika FB UEFA listesi belli oldu. Peki Fenerbahçe'nin UEFA listesinde hangi isimler var?

Ara transfer döneminde kadrosuna 5 yeni ismi katan Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosunda kimlerin yer alacağı merak konusu oldu. Teknik direktör Ersun Yanal ve kurmayları, listeyi belirlemek için yoğun bir çalışma içine girmişti. Son dakika gelişmesine göre, FB'nin UEFA listesi açıklandı. Yeni transferlerden Victor Moses, Sadık Çiftpınar ve Tolgay Arslan UEFA listesine eklendi.

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Bunun sihirli bir çözümünün bulunmadığını ve dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini vurgulayan Karaçam, "Spor yasasında birkaç değişiklik yapılması bekleniyor. Biz bu değişikliklerin çok ilerisindeyiz. Devreden borcumuz 3,1 milyar lira. Yıllık cari giderler 1,5 milyar lira. Cari gelirler ise 600-700 milyon lira. Bir de bilanço dışı taahhütler var. Bunlar da 580-600 milyon lira. Yönetim olarak mali disiplini kurmaya çalışıyoruz ve büyük ölçüde bunu kurduk." diye konuştu.