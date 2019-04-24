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Seçim 2019 Sayfası

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 30.

24 Nisan 2019 Çarşamba 17:20
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma ile başladı. Koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertliler, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 17:20
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