Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Şampiyon olacağız

Ersun Yanal, sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi Dünkü idmanda futbolcularla sohbet eden Yanal “Konuşmak için belki henüz çok erken. Daha ligin 6. haftasındayız. Sezon sonuna daha çok var. Bizim sıkıntılarımız var ve bunları aşmak zorundayız. Ama her şeye rağmen biz şampiyon olacağız” ifadesini kullandı.

''Mesela biz Alanya’da kaza yaptık''

Yanal şöyle devam etti: “Hata ve kaza farklı şeyler. Mesela biz Alanya’da kaza yaptık. Jailson’un yaptığı, kazaydı. Hakemlerimize güveniyorum. Emre oyunun aklı, oyunun şefi, temponun karakteri. Bu takımda son dönemde liderlik özelliği olmayan bir grup meydana gelmişti. Emre gibi bir lidere ihtiyaç vadı. Ben onu oyunculuktan daha öte görüyorum.”

“Volkan 17 sene burada oynadı ve bu şekilde veda etmesini sindiremezdim. Ozan, Alanya’da kendini buldu. Sergen ona inanılmaz bir disiplin getirdi. Emre burada iyi abilik yapıyor. Tolga’nın sakatlığından dönen futbolcu sayısı çok az. İğne ile kuyu kazıp, buraya geldi. Vedat’ı devre arasında alacaktık ama o dönemde olmadı. Transferinde herkesin katkısı oldu.”

''Patırtısız gürültüsüz bir derbi geçti''

Derbi ile ilgili görüşlerini açıklayan Yanal, “Patırtısız gürültüsüz bir derbi geçti. Bizim açımızdan rahattı. Bir tek gelirken bir trafik çektik. Stadın giriş-çıkışı sıkıntılı. Statta da maçta da hiçbir problem olmadı. Oyuncular da çok iyiydi. Bizim arkamızdan, önümüzden, sağımızdan, solumuzdan ne küfür edildi ne bir şey atıldı. Pozisyon bence penaltı değil. Galatasaray’ın derbide kötü olduğuna katılmıyorum. Derbilerde sıralamadan çok takımların güç gösterisi vardır. Oyunda bizim stratejimiz tuttu. Galatasaray da pozisyona girdi ama bakıldığında 2 puanı biz kaçırdık. Cüneyt hoca da maçı yönetmesi gerektiği gibi yönetti. Uzun zaman sonra ben bir hakemin sahada olup olmadığını hissetmedim. Eğer maç sonrasında futbolcular birbirine sarılıp forma değiştiriyorsa, hakem iyidir diye düşünüyorum” dedi.