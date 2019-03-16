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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Artık önümüzdeki sezonu...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

16 Mart 2019 Cumartesi 02:11
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Artık önümüzdeki sezonu...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Maçın kısa bir değerlendirmesini yapan tecrübeli teknik adam, "Gol atıp, golden sonra rahatlamak gerektiğini biliyorduk ama tam tersi oldu. Oyuncularımın golü yedikten sonra başlayışı ve çabalaması güzeldi. Biz ne yaptığımızı biliyoruz." dedi.

"2 haftalık süreç bize iyi gelecek''

Taraftar desteğine dikkat çeken Yanal, "Taraftarlarımızın desteği nedeniyle kendi adıma teşekkür ediyorum. Bizi destekleyip, maçı kazanmamızda önemli bir rol oynadılar. Önemli sonuçlar alabilecek bir takım olduğumuzu biliyoruz. 2 haftalık süreç bize iyi gelecek." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin hiç alışık olmadığı bir yer''

Takım üstünde baskı olup olmadığına dair gelen soruya Ersun Yanal, "Bulunduğumuz yer, Fenerbahçe'nin hiç alışık olmadığı bir yer. Bu, stresi yaratacak, normal. Kazanmak üzereyken kaybettiğin, bir anda şok yaşayıp geriye düştüğün maçlar var." cevabını verdi.

Bu sezonun kalanındaki hedefleriyle ilgili soruya Fenerbahçe'nin teknik patronu, "Bu sene hep böyle geçti, bundan deneyim kazandık. Artık önümüzdeki sezonu planlayarak gitmemiz gerekiyor. Biz bu planları gerçekleştirecek güce sahip olduğumuzu biliyoruz ve yapacağız." yanıtıyla sözlerini noktaladı.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 02:11
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