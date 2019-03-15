Fenerbahçe son anlarda güldü! Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u son anlarda bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak rahat bir nefes aldı. Ayrıntılar geliyor...

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