Fenerbahçe son anlarda güldü!

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u son anlarda bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
15 Mart 2019 Cuma 22:32
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak rahat bir nefes aldı.
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