Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği ifade edildi. Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.





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