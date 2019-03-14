Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır

Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır14 Mart 2019 Perşembe 21:01
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği ifade edildi.
Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
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