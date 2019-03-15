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Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig 26. hafta maçında tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u konuk edecek.Sivasspor'a karşı evinde oynadığı 14 karşılaşmada sadece bir kez kaybeden Fenerbahçe, bir mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

15 Mart 2019 Cuma 16:51
Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig 26. hafta maçında tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u konuk edecek.Sivasspor'a karşı evinde oynadığı 14 karşılaşmada sadece bir kez kaybeden Fenerbahçe, bir mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 26. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırlayacak.15 Mart Cuma günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz üstlenecek.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe'de, Demir Grup Sivasspor maçında 2 futbolcu yer alamayacak, 1 oyuncunun durumu ise maç günü belli olacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz ile sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena, bugün forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki son 2 maçı kaçıran Nabil Dirar'ın ise durumu maç günü netlik kazanacak. Dirar'ın da bu karşılaşmada forma giyme şansının zayıf olduğu öğrenildi. 

Sarı-lacivertlilerde, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. 

Ersun Yanal'ın Saraçoğlu'nda lig yenilgisi yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de ligde yenilgisi bulunmuyor. 

Sarı-lacivertli ekibin başında Kadıköy'de 22 lig maçına çıkan Yanal, 17 galibiyet, 5 beraberlik alırken, hiç yenilgi yaşamadı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:51
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