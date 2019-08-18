0553 313 94 23

Fenerbahçe sezonu seyircisi önünde açıyor

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek- Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek

18 Ağustos 2019 Pazar 10:00
Fenerbahçe sezonu seyircisi önünde açıyor


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak.

Geride kalan sezonu tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirerek 46 puanla şampiyon Galatasaray'ın 23 puan gerisinde 6. sırada bitiren sarı-lacivertliler, yeni sezona iyi başlamayı hedefliyor.

Kadrosunda önemli değişikliklere giden ve şu ana kadar 9 transfer yapan Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Hasan Ali Kaldırım sezonun ilk haftasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.


- Kadıköy'de 12 maçlık seri


Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 12 lig maçını da kaybetmedi.

Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 27 lig maçına çıkan Yanal, 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.


- Emre Belözoğlu 1542 gün sonra


Fenerbahçe'ye 4 sezon aradan sonra dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, 1542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkacak.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, son olarak Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-2015 sezonun son haftasında 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında giymişti.

Öte yandan diğer yeni transferler Zanka, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Altay Bayındır, Vedat Muric, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Murat Sağlam, ilk kez resmi bir maçta forma giymek için teknik direktör Ersun Yanal'dan forma bekleyecek.


- 123 haftalık hasret bitebilir


Fenerbahçe, tam 123 haftadır hasret kaldığı Süper Lig'de liderlik koltuğuna sezonun ilk haftasında oturma şansına sahip.

Ligde alınacak diğer maçların sonucuna göre rakibini farklı yenmesi durumunda sarı-lacivertliler, ilk haftadan liderlik koltuğuna oturabilir.

Fenerbahçe, son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 30 Kasım 2015’te Trabzonspor’u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturmuştu. Fenerbahçe, daha sonra aradan geçen yaklaşık 4 yıl ve 3.5 sezonda hiçbir haftayı lider bitiremedi.


- Gazişehir Gaziantep ilk kez


Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'de ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak.

Geride kalan sezonda 1. Lig'de play-off sonunda Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlılar, tarihinde ilk Süper Lig maçını Kadıköy'de oynayacak.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 10:00
  1. Arda Kardeşler
  2. Emre Belözoğlu
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. Gazişehir Gaziantep
  6. İlk Hafta
  7. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobilin camını kırıp 24 bin kira çalan hırsızlar güvenlik kamerasında
    1. Otomobilin camını kırıp 24 bin kira..
    2. Venezüela ve Türkiye İzmir’in..
    3. ABD’de yer yerinden oynuyor! Trump: Bu..
    4. Bu çay ile kilolarınızdan hızlıca..
    5. Yağmurlu hava hayatı olumsuz etkiledi
    6. Aydınlatma direğine çarpan otomobilin..
    7. Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde turizm..
    8. Ankara Büyükşehir Belediyesi cadde ve..
    9. Büyükkılıç: "Bizim davamız hizmet..
    10. Esnaf İmamoğlu'na isyan etti!..
    11. Tekirdağ’da bir tekne dolusu kaçak..
    12. Bu havuz 400 yıldır insanları..
    13. Selçuklu’nun Anadolu’daki mührü:..
    14. Babader Başkan Yardımcısı Tan isyan..
    15. Azad Keşmir'de toprak kayması
    16. Soçi’de sel felaketi
    17. Çukurca’da İHA alarmı
    18. Otomobil, aniden yola çıkan kadına..
    19. Gazişehir Gaziantep’te Süper Lig..
    20. CHP zulmetti AK Parti ihya etti
    21. Fenerbahçe, sezona evinde iyi başlıyor
    22. Osetyalı gelin Müslüman olup Zehra..
    23. Adana’nın güneşi, Şehir Hastanesi’ni..
    24. Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı..
    25. Ekonomi basınının "yıldızı" Güngör..
    26. Her yağmur’da İBB’yi yerden yere vuran..
    27. Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk
    28. Devrek’te 3 büyükbaş hayvan çalındı
    29. Babader Başkan Yardımcısı Tan isyan..
    30. Bu olay 50 milyonda bir gerçekleşiyor!..
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!