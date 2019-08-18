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Fenerbahçe sezon açılışlarında kazanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig’de 2019-2020 sezonunu sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçıyla açacak.

18 Ağustos 2019 Pazar 11:12
Fenerbahçe sezon açılışlarında kazanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig’de 2019-2020 sezonunu sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçıyla açacak. Sarı-lacivertliler, rakibiyle lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.


2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonunda Fenerbahçe, ilk maçını evinde Gazişehir Gaziantep ile oynayacak. Sarı-lacivertli ekip, Gazişehir FK ile lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan tek resmi maç olan Aralık 2003’teki Türkiye Kupası müsabakasını Fenerbahçe, 3-0 kazanmıştı.



Fenerbahçe açılışta kazanıyor


Fenerbahçe, Süper Lig’de yeni sezonun açılış mücadelelerinde iç sahada oynadığı maçları kazanıyor. Ligin ilk haftalarında oynadığı son 13 iç saha maçının 12’sinden galip ayrılan sarı-lacivertliler, tek yenilgisini 2003-2004 sezonunda İstanbulspor’a karşı 3-0’lık skorla aldı.



İç sahada 12 maçlık seri


Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig’de oynadığı son 12 iç saha maçında da mağlubiyet almadı. Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe, 7 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, seyircisi önündeki son yenilgisini lige geçen sezon yükselen Ankaragücü karşısında 3-1’lik skorla aldı ve bu müsabaka sonrasında takımın başında olan Cocu ile yollar ayrıldı.



Muhtemel 11


Fenerbahçe’nin Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı müsabakanın ilk 11’inde şu isimlerin yer alması bekleniyor:


“Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Ozan, Moses, Rodrigues, Kruse, Vedat”

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:12
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