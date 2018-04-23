Fenerbahçe serisini sürdürdü! 4-1

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Rakibini Soldado, Aatıf, Giuliano ve Valbuena'nın golleriyle 4-1 yenen sarı-lacivertli ekip haftayı 3 puanla kapattı.

İLK YARIDA 3 GOL OLDU

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin kazandığı haftada Antalyaspor karşısında mutlak 3 puan parolasıyla çıkan sarı-lacivertliler ilk 20 dakikada 2 gol buldu. Son dönemin formda isimlerden Aatıf ve Soldado Akdeniz ekibini de boş geçmedi.

Önce 14. dakikada Aatıf çıktı sahneye ve takımını öne geçirdi. 20 dakikada İspanyol golcü Soldado farkı 2'ye çıkardı.

Antalyaspor'u umutlandıran gol ise 36. dakikada geldi. Skrtel'in büyük hatası sonucu topu önünde bulan Doukara, sert bir vuruşla Volkan Demirel'i mağlup ederek ilk yarının skorunu belirledi.

FENER ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, 63. dakikada maçı kopardı. Brezilyalı Giuliano'nun golüyle skoru 3-1'e getiren Fenerbahçe'de son sözü ise Valbuena söyledi.

Fransız futbolcunun 90. dakikada attığı golle karşılaşmayı 4-1 kazanan sarı-lacivertliler, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in kazandığı haftada hata yapmadı.

Fenerbahçe gelecek hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde kritik bir galibiyet alarak puanını 60'a yükseltti. Düşme hattında bulunan Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray-Beşiktaş, Osmanlıspor-Başakşehir ve Kasımpaşa-Fenerbahçe maçları oynanacak.