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Spor

Fenerbahçe, Riva’da kampa girdi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Riva’da kampa girdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 14:44:15 -
Fenerbahçe, Riva’da kampa girdi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Riva’da kampa girdi. Sarı-lacivertlilerde A takım teknik ekibinde göreve başlayan Mehmet Aurelio da idmanda yer aldı.


Süper Lig’de kalan 8 haftalık periyot için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Merkezi’nde kampa girdi.


Saat 11.00’da başlayan antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, ardından dayanıklılık parkuruna geçerek idmanı tamamladı.


Öte yandan dün Fenerbahçe A takım teknik ekibinde göreve başlayan Mehmet Aurelio da çalışmada yer aldı.

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