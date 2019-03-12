Fenerbahçe Opet, Savino Del Bene'ye konuk olacak - Sarı-lacivertli kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Savino Del Bene ile karşı karşıya gelecek



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Savino Del Bene ile karşılaşacak. Scandicci kentindeki Nelson Mandela Forum'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı, 19 Mart Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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