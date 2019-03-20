Fenerbahçe, milli arada hazırlıklarına devam etti



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, antrenmanın basına açık bölümünde düz koşu ve istasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde salonda çalışan sarı-lacivertlilerde, sakatlığı sebebiyle milli takımdan çıkarılan Mehmet Topal ve sakatlığı bulunan Michael Frey antrenmanda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra milli takımlarda bulunan Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım, Andre Ayew, Mauricio Isla, Eljif Elmas ve Berke Özer de idmana katılmadı. Uzun süreli sakatlığı bulunan genç oyuncu Oğuz Kağan Güçtekin ise takımla antrenmanlara başladı. Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena da çalışmalarını salonda sürdürdü.

- Benzia ve Slimani takımdan ayrı çalıştı

Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Yassine Benzia ve İslam Slimani takımdan ayrı çalıştı. İkinci yarı lig kadrosu için ismi Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilmeyen Benzia, takım antrenmanı öncesinde bireysel antrenör eşliğinde hazırlıklarını sürdürdü. Benzia'nın yanı sıra İslam Slimani'nin de takımdan ayrı çalıştığı öğrenildi.

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