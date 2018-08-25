Fenerbahçe Marco Fabian'ı bitirdi! Anlaşma çok yakın
Süper Lig'de Fenerbahçe, adı daha önceden Beşiktaş'la anılan Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Meksikalı futbolcu Marco Fabian'la büyük ölçüde anlaşma sağladı25 Ağustos 2018 Cumartesi 19:06
Transferde sıcak saatler yaşayan Fenerbahçe, Diego Reyes'in ardından bir isimle daha anlaşma sağlama aşamasında...
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Meksikalı Marco Fabian transferinde şok bir hamle yapıp oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
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