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Fenerbahçe maçında tartışma çıkaracak karar!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 2-1 önde kapadığı karşılaşmada 3. golü bulsa da Yaşar Kemal Uğurlu, bu golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 22:42
Fenerbahçe maçında tartışma çıkaracak karar!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda 30. hafta mücadelesinde ilk yarıyı Antalyaspor karşısında 2-1 önde tamamladı.

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Mücadelede skorun 2-0 olduğu dakikalarda sarı-lacivertliler, Roman Neustadter ile bir gol daha buldu ancak bu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Roman Neustadter'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edilen golde hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar, kısa sürede tartışma yarattı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:42
  1. Antalya
  2. fenerbahçe
  3. süper lig
  4. maç

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