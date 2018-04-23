Fenerbahçe maçında tartışma çıkaracak karar!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda 30. hafta mücadelesinde ilk yarıyı Antalyaspor karşısında 2-1 önde tamamladı.

Mücadelede skorun 2-0 olduğu dakikalarda sarı-lacivertliler, Roman Neustadter ile bir gol daha buldu ancak bu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Roman Neustadter'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edilen golde hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar, kısa sürede tartışma yarattı.