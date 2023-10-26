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Spor Fenerbahçe frenlemeden galibiyet serisine devam ediyor!
Spor

Fenerbahçe frenlemeden galibiyet serisine devam ediyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-26 19:55:00 - 2023-10-26 21:40:03
Fenerbahçe frenlemeden galibiyet serisine devam ediyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, Ludogorets'i 3-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan Batshuayi ve Zajc(2)'ın attığı gollerle 3-1 galip ayrılarak galibiyet serisini 18'e çıkarttı. 


Fenerbahçe'nin bileği bu sezon bükülmedi!

Sarı-lacivertliler, bu sezon çıktığı 18. maçından da galibiyetle ayrıldı ve bu sezon galibiyet harici bir sonuç görmedi. Avrupa'da ise Fenerbahçe bu gidişatıyla ses getirmeye devam ediyor!


Miha Zajc bu sezon açılışını iki golle Ludogorets'e yaptı!

Geçtiğimiz sezon 9 gole katkısı bulunan Zajc, mayıs ayında oynanılan Antalyaspor maçının ardından ilk kez golle buluştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO


Batshuayi suskunluğunu bozdu!
Bir süredir tartışmaların ve spekülasyonların hedefi haline gelen Michy Batshuayi, Nordsjaelland maçının ardından ilk kez golle buluştu. Batshuayi attığı golle bu sezonki 4. golünü kaydetti.

 

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Yorumlar

Misafir

Bizim takımlar hikaye fb evinde iki mac oynadi en ufak tepki yok gs evinde 2 mac oynadi en ufak tepki yok dunku celtic atletico madrid maci iskoclar filistin bayraklarıyla inlettiler filistin icin

a.d.

Sanırsan ki Barcelona yı yendi......
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