Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi başladı
- Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığına Vefa Küçük seçildi- Genel kurul gündeminde yer alan eski başkan Aziz Yıldırım'ın görevde bulunduğu 1 Ocak-4 Haziran 2018 dönemi için, mevcut yönetim kurulunun isteğiyle yapılan oylama sonrasında ibra oylamasına gerek olmadığı açıklandı16 Haziran 2019 Pazar 13:52
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün 2018 yılı mali genel kurul toplantısı başladı.
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurula Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri ile genel kurul üyeleri katıldı.
Genel kurul divan başkanlığına, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük seçildi.
Başkan Ali Koç'un görevde bulunduğu 5 Haziran-31 Aralık 2018 döneminin ibraya sunulacağı kongrede, kulübün 2019 yılı bütçesi oylanacak.
Bu arada, genel kurul gündeminde yer alan eski başkan Aziz Yıldırım'ın görevde bulunduğu 1 Ocak-4 Haziran 2018 dönemi için, mevcut yönetim kurulunun isteğiyle yapılan oylama sonrasında ibra oylamasına gerek olmadığı açıklandı.
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