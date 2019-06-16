Fenerbahçe Kulübünün mali genel kurulu





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün 2019 bütçesi kabul edildi.

Sarı-lacivertli kulübün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı mali genel kurulunda 2019 bütçesi de üyelerin oylarına sunuldu.

Fenerbahçe Kulübünün 2019'daki gelirleri 1 milyar 472 milyon lira olarak kabul edilirken, giderleri ise 1 milyar 585 milyon lira olarak onaylandı.

Kulübün dönem zararı ise 794 milyon lira olarak belirlendi.