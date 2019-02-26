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Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür

26 Şubat 2019 Salı 11:34
Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'a konuk oldukları derbide kendilerine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Beşiktaş yönetimine teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başta Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman olmak üzere tüm Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerine gösterdikleri sıcak ilgi ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca oluşturulan fair play ortamının Türk futbolunda ilelebet devam etmesi ve örnek olması temennisinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:34
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