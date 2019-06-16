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Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.

16 Haziran 2019 Pazar 11:45
Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.
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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:45
  1. Fenerbahçe

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