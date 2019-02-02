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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı sona erdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli bir taraftar grubunun hafta içinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcularla yaptığı görüşmenin çarpıtıldığını söyledi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:40
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı sona erdi

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu olağan toplantısında üyelerin konuşmalarının ardından Ali Koç tekrar kürsüye geldi.

Başkan Koç, "Taraftar grubunun Samandıra'ya ziyaretiyle ilgili husus polemik haline getirilmiş. Konunun çarpıtıldığını düşünüyorum. Birkaç fotoğraftan alınan intiba, bir de taraftar grubunun 'Gerekeni yaptık.' şeklinde yaptığı paylaşım... Bu ne ilk ne de son taraftar grubu ziyaretidir. İlerleyen zamanlarda da devam edecektir. Yeni bir pozitif enerjiye ihtiyaç varken taraftar grupları önemlidir. Benim bizzat onay verdiğim bir ziyarettir." diye konuştu.

Yönetim, başkan, futbolcu, idareci ve futbolcuların geçici, taraftarın ise kalıcı olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Buradaki dengeyi iyi koruduğumuzu düşünüyoruz. İlerleyen günlerde başka taraftar grubu ziyaretleri de olacaktır. Takımımızın en büyük sorunu negatif ortamda olmaktır. Maç kazanma eksikliğinden oluşan kaybetme korkusudur ve bunları aşıyoruz. Bunu yaparken yönetim de hoca da taraftar da takıma sahip çıkacak. Sadece tribünde yaptıkları değil, verdikleri psikolojik destek de çok önemlidir. Taraftarın bu ziyarete gitmesinin bu kadar önemsenmesine şaşırıyorum. Bundan sonra da bu ziyaretler devam edecektir."

Öte yandan üyelerden Nezih Duru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yüksek divan kurulu toplantısına davet etti. Bu sırada söz alan yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, davetle ilgili olarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında divan kurulu üyesi olacak. Ondan sonra davet ederiz." şeklinde konuştu.

Kulüp başkanı Ali Koç'un konuşmasının ardından toplantı sona erdi.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 16:40
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