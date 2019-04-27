Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı başladı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Vefa Küçük başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yöneticiler ve üyeler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, salonda düğün organizasyonu olması ve 15.00'te başlayacak voleybol karşılaşması sebebiyle toplantıyı erken bitireceklerini belirtti. Faaliyet raporunu kulüp başkanı Ali Koç'un açıklayacağını ifade eden Küçük, toplantıya katılanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.