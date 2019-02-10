Fenerbahçe Kulübü, 14 Şubat'ta basın toplantısı düzenleyecek



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, hakem kararlarıyla ilgili 14 Şubat Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, özellikle sezonun 2. yarısı itibarıyla futbol takımımızın oynadığı maçlarda, üst üste tekrar eden sistematik hakem 'hataları' ile ilgili 14 Şubat Perşembe saat 12.00'de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir." denildi. Stattaki 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecek toplantıya kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin katılacağı bildirildi.

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