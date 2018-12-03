Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla ilgili bomba açıklama: Maç iptal edilmeli

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Kasımpaşa'yı konuk etti. Kritik mücadeleyi ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasındaki penaltı kararı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Maç tekrar edilmeli"

"Sevgili arkadaşlar, bu maçta çok net bir kural hatası var. Penaltı vuruşu öncesi her iki takımdan da oyuncular ceza alanına erken giriyorlar ve bu durum VAR'da tespit ediliyor. Yoruma açık bir pozisyon değil sadece geometrik bir pozisyon. Maç tekrar edilmeli."