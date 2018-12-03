Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa karşısında kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Koeman, UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le 0-0 berabere kaldıkları maçın kadrosunda biri zorunlu üç değişikliğe gitti.

Kırmızı kart cezalısı Jailson Marques Siqueira kadroda yer almazken, Yassine Benzia ile Michael Frey, yedekler arasında oturdu.

Koeman, bu isimlerin yerine Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve İslam Slimani'ye ilk 11'de şans verdi.





- Mehmet Ekici, 3 ay sonra ilk 11'de





Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Ekici, 3 ay sonra ilk 11'de oynama şansı yakaladı.

Son olarak ligin 4. haftasında 1 Eylül'de oynanan Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Mehmet, 14 resmi maç sonra 11'de oynadı.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Barış Alıcı da Süper Lig'de 11 maç sonra ilk 11'de forma giydi. Barış, geçen hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'le oynanan maçta da sahaya ilk 11'de çıkmıştı.





- Fenerbahçe'de 6 eksik





Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına 6 futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalıları Jailson ve Roberto Soldado ile sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Oğuz Kağan Güçtekin, Andre Ayew ve Alper Potuk, kadroda yer almadı.





- Tribünler dolmadı





Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa maçında tribünleri doldurmadı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerin yarısına yakını boş kaldı.

Kasımpaşa'yı destekleyen 100'e yakın taraftar da maçı deplasman tribününden takip etti.





- Mustafa Denizli'den tek değişiklik





Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe maçına tek değişiklik yaparak takımını çıkardı.

Lacivert-beyazlıların geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Loret Sadiku, ilk 11'e döndü.

Geçen hafta ilk 11'de yer alan Josue Sa, yedek kulübesinde maça başladı.

Öte yandan sakatlıklarını atlatan Olivier Veigneau ile Fode Koita, maç kadrosuna girdi.





- 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nde anlamlı davranış





Fenerbahçe Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir davranışta bulundu.

Görme engelli Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özat, sarı-lacivertli takımın kadrosunu anons etti.



Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular da sahaya "Kalpler engel tanımaz" pankartıyla çıktı.