Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

İki gruba ayrılan oyuncuların, top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, kulüp tesislerinde kampa girdi.