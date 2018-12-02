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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

02 Aralık 2018 Pazar 20:54
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

İki gruba ayrılan oyuncuların, top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, kulüp tesislerinde kampa girdi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 20:54
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