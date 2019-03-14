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Fenerbahçe kampa girdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26.

14 Mart 2019 Perşembe 20:29
Fenerbahçe kampa girdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp, kampa girdi.


Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 20:29
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