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Spor

Fenerbahçe ilgileniyordu! Erol Bulut’a sürpriz talip

Sarı lacivertli takımın başına geçirmek istediği teknik direktörlerden olan Erol Bulut için Avrupa'dan sürpriz bir iddia geldi. Ukrayna basınında çıkan habere göre şampiyonluğu son yıllarda ezeli rakibi Shakhtar Donetsk'e kaptıran Dinamo Kiev, yeni teknik direktör arayışına başladı ve listenin başına Erol Bulut'u aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:09:00 -

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürerken yerli adaylar arasında ilk sırada Erol Bulut bulunuyor. Sarı Lacivertliler için bu süreçte birçok isimi ortaya atılırken Erol Bulut ismi ön plana çıkmıştı.

Erol Bulut, Fenerbahçe iddialarının ardından "Fenerbahçe'nin gündeminde olmak tabii ki güzel bir duygu. Orada 4 yıl top oynadım, şampiyonluk yaşadım. Çok güzel günlerim geçti. Ancak burada önemli olan Fenerbahçe Yönetimi'nin düşüncesi. Sosyal medyada taraftar doğal olarak yakaladığımız gidişattan sonra bizi takımda görmek istiyor" şeklinde açıklama yapmıştı.

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