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Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta'da Mariusz Sordyl dönemi sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-06-04 18:46:02 -
Fenerbahçe HDI Sigorta'da Mariusz Sordyl dönemi sona erdi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Mariusz Sordyl ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında takımımızın Başantrenörü Mariusz Sordyl ile yollarımız ayrılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde sürdü:

"Sordyl, Fenerbahçemiz'de görev yaptığı 1,5 yıl boyunca göstermiş olduğu özverili çalışmalarla, ilk günden itibaren takımımızın yükselişinde etkili olmuş, takımımızın, 2018-2019 sezonunda Axa Sigorta Efeler Ligi, Axa Sigorta Kupa Voley olmak üzere iki şampiyonluğu kazanmasında ve koronavirüs dolayısıyla sona erdirilen 2019-2020 sezonunu da lider tamamlamasında büyük pay sahibi olmuştur. Kulübümüz için ortaya koyduğu tüm başarılar ve emekleri için Mariusz Sordyl'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz."



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