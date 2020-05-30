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Spor

Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-30 14:51:16 -
Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan sarı-lacivertli takım, antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ile dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Sahada uygulanan çabukluk hareketleriyle devam eden idman, pas oyunları ve dayanıklılık parkurlarıyla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına 3 Haziran Çarşamba gününe kadar Riva'da devam edecek.

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