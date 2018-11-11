Fenerbahçe haftalar sonra kazandı
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Alanyaspor'u 2-0 yenerek galibiyete uzandı.11 Kasım 2018 Pazar 20:01
Süper Lig 12. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Ülker Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 19. dakikada Andre Ayew, 31. dakikada Michael Frey attı.
Ligde 6 hafta sonra galip gelen Fenerbahçe puanını 13'e çıkardı. Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.
Milli takım arasından sonra oynanacak 13. haftada Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Kayserispor'u konuk edecek.
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