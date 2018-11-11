Fenerbahçe haftalar sonra kazandı

Süper Lig 12. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 19. dakikada Andre Ayew, 31. dakikada Michael Frey attı.

Ligde 6 hafta sonra galip gelen Fenerbahçe puanını 13'e çıkardı. Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.

Milli takım arasından sonra oynanacak 13. haftada Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Kayserispor'u konuk edecek.