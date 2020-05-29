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Spor

Fenerbahçe, günün çift antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 20:43:42 -
Fenerbahçe, günün çift antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.


Sarı-lacivertli ekip, lige TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde hazırlanıyor. Saat 18.30’da ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar aladan gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

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