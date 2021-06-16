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Fenerbahçe, 'gol kralı'nı kadrosuna kattı!
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Dünya Fenerbahçe, 'gol kralı'nı kadrosuna kattı!
Dünya

Fenerbahçe, 'gol kralı'nı kadrosuna kattı!

Fenerbahçe, Almanya Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt 98'le gol krallığı yaşayan Serdar Dursun'u 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Serdar,sarı lacivertli ekiple imzaladığı sözleşme sonrasında mutluluğunu, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Gol kralı olarak geldim, inşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım." sözleriyle dile getirirken Edin Dzeko ile birlikte yaptığı paylaşım Fenerbahçelileri heyecanlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 02:54:00 -
Fenerbahçe, 'gol kralı'nı kadrosuna kattı!

Fenerbahçe, Bundesliga 2'de attığı 27 golle gol kralı olan ve adı birçok Türk kulübüyle anılan Serdar Dursun'u kadrosuna kattı.

Geçen sezon Darmstadt'la toplamda 36 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 29 gol atıp 8 de asist yaparak göz doldurmuştu.

Transferi hakkında konuşan Serdar Dursun, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Gol kralı olarak geldim, inşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım. Çeşitli teklifler geldi ama Fenerbahçe'nin adı heyecanlandırdı. Erkek çocuğum olacak. Onun bereketiyle Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacağım. Bu statta kale arkasında çok maç izledim. Taraftarla buluşmayı hayal ediyorum." dedi.

Transferi resmi siteden duyuran Fenerbahçe'den şu açıklama geldi:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır.

Geçen sezon 2. Bundesliga’da gol kralı olan Serdar Dursun’a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

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