  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’ye karşı AK Parti-YP ittifakı Balıkesir’deki satışa birlikte ‘dur’ dediler FETÖ’cü Karatepe için, kimlik, pasaport, kaçış rotası… Hain ‘Abla’dan şok itiraflar! Lenin heykeli için yapılan paylaşıma yıllar sonra soruşturma: 5816 zulmü 11 yıl öncesine uzandı Bakan Uraloğlu: Dünyada ilklere imza attık! 24 yılda 519 kilometrelik 4 bin 272 köprü yaptık Milyonlarca dolarlık kasayı Haluk Levent’e teslim etmişler: Ahbap, dolandırırken Filistin’i de kullanmış! Tek parti devrinde türbelere vurulan kilit: 905 türbe harabiyete terk edildi! Osmanlı arşivinden petrol belgesi: O ilimizdeki rezerv 1898’de kayıtlara girmiş! Ukrayna, NATO'dan destek istedi: Rus mayınlarından kurtarın bizi! AK Parti’den DEM’li Hatimoğulları’na Netanyahu tepkisi: Siciline düşülecek en utanç verici kayıt 21. Kardeşlik Sofrası Malatya'da Terörsüz Türkiye ile huzur ve barış var
Spor Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına start verdi
Spor

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına start verdi

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına start verdi

Süper Lig devi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; dün oynanan Sturm Graz müsabakasında 60 dakika ve üzeri görev alan oyuncuların salonda yaptıkları core çalışmalarıyla başladı. İdman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe Avusturya'da tur arıyor: Devler Ligi'nde 304. randevu!
Fenerbahçe Avusturya'da tur arıyor: Devler Ligi'nde 304. randevu!

Spor

Fenerbahçe Avusturya'da tur arıyor: Devler Ligi'nde 304. randevu!

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Fenerbahçe otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Fenerbahçe otobüsüne saldırıda 5 gözaltı

Gündem

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Fenerbahçe otobüsüne saldırıda 5 gözaltı

Fenerbahçe tura Talisca ile uçtu
Fenerbahçe tura Talisca ile uçtu

Spor

Fenerbahçe tura Talisca ile uçtu

İstanbul’a geliş saati belli oldu! Fenerbahçe, Lukaku'yu açıkladı
İstanbul’a geliş saati belli oldu! Fenerbahçe, Lukaku'yu açıkladı

Spor

İstanbul’a geliş saati belli oldu! Fenerbahçe, Lukaku'yu açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23