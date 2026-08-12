Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına start verdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig devi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; dün oynanan Sturm Graz müsabakasında 60 dakika ve üzeri görev alan oyuncuların salonda yaptıkları core çalışmalarıyla başladı. İdman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.