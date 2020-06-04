Fenerbahçe genç yıldızı renklerine kattı!

Sarı lacivertli ekip yaptıkları görüşmede prensip anlaşmasına vardı. Resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe, kadrosuna genç isimleri katmaya devam ediyor. Son olarak Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek'i 5 yıllığına kadrosuna kattığı açıklamıştı.

Sarı lacivertliler, takıma bir genç futbolcuyu daha kattı. Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur transferinde mutlu sona ulaştı. Taraflar yaptıkları görüşmede prensip anlaşmasına vardı. Resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor.

Barış sungur kimdir?

Barış Sungur, 28 Şubat 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. 2012 yılında İzmir ekibi Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayan Barış, 2013'te Bucaspor altyapısına transfer edildi. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğeni toplayan genç futbolcu, 2019 yılında 1928 Bucaspor'un yolunu tuttu. 2020 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan Barış'ın kontratı 2022'de sona eriyor.