Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol düellosu!

Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşıyor.

İşte ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Garry Rodrigues, Belhanda, Sinan Gümüş

Fenerbahçe: Harun, Hasan Ali, Isla, Skrtel, Neustadter, Jailson, Elif, Ayew, Valbeuna, Benzia, Frey

Terim'den 3 değişiklik birden!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 sona eren Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından dün sahaya sürdüğü ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Kart cezalısı olan Mariano yerine Onyekuru'yu ile birlikte Terim, sakatlıklarını atlatan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

Bakan Kasapoğlu stada geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçı tribünden takip etti. Kasapoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte karşılaşmayı takip etti.

Feghouli ve Sinan Gümüş kulubede!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde ilk 10 haftanın 9'unda ilk 11'de görev verdiği Sinan Gümüş'ü dün gece yedek soyundurdu. Bu sezon yalnızca 1 kez rakip fileleri havalandıran Sinan Gümüş performans düşüklüğü nedeniyle derbiye kulübede başladı. Tecrübeli teknik adam sakatlığını atlatmasına karşın Feghouli'yi de yedek soyundurup Onyekuru'yu tercih etti.

Lucescu tribünde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu mücadeleyi statta izledi. Stada yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte gelen Lucesu, karşılaşmayı kendisine ayrılan yerden izledi.

Lösemi haftasına destek

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabaka öncesi iki takım futbolcuları sahaya maske ile çıktı. Tüm futbolcular seremonide maskeyle yer alırken, Lösemi Haftası'na dikkat çekildi.dan canlı olarak yayınlanıyor.