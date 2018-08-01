Fenerbahçe-Galatasaray arasında transfer mücadelesi
Galatasaray'ın yaklaşık 1 aydır takip ettiği Simon Kjaer, Fenerbahçe'nin de gündemine gelince transfer savaşı başladı. Fenerbahçe, eski yıldız için harekete geçerken İtalyan devi Milan da resmi teklifte bulundu.01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:01
Transfer döneminin kapanmasına 1 ay gibi kısa süre kala gündem git gite ısınıyor... Galatasaray'ın uzun bir süredir gözlem altında tuttuğu Simon Kjaer, Sevilla'da gözden çıkarıldı. İspanyol kulübünün tapusuyla veya kiralık olarak gönderme kararı almasının ardından flaş gelişmeler yaşanmaya başladı.
FENER'DE OLAYA DAHİL OLDU
Sevilla'nın aldığı sürpriz karar sonrası Fenerbahçe de bir anda işin içini girdi... Stoper arayan Sarı-Lacivertliler, eski yıldızının transferi konusunda temaslara start verdi. Ancak ezeli rakiplerin Simon Kjaer transferinde çok ciddi bir rakibi var... İtalyan devi Milan da yıldız futbolcuya resmen talip oldu. Hatta dün Sevilla ile bir görüşme gerçekleşti.
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