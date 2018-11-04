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Fenerbahçe, Frey'e kaldı!

Fenerbahçe'nin elinde tek forvet olarak Michael Frey kaldı.

04 Kasım 2018 Pazar 10:41
Fenerbahçe, Frey'e kaldı!


Ankaragücü maçında Slimani'nin kırmızı kart görmesinden sonra derbide de Soldado'nun kırmızısı Fenerbahçe'yi forvette sıkıntıya soktu. 

Derbide forma giymeyen Slimani'nin cezasının 3'ten aşağı olmaması bekleniyor. 

Soldado'nun da en az 2 maç alacağı göz önüne alındığında Alanyaspor ve Trabzonspor sınavlarında Fenerbahçe'nin elinde tek forvet olarak Frey kaldı.

Fenerbahçe ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 24 yaşında forvet, bu sezon 13 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 10:41
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