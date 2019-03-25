Fenerbahçe (FB)- Galatasaray (GS) maçı son dakika ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman 2019? Süper Lig’in 28. Haftasında derbi heyecanı var. Futbolseverler Süper Lig 28. Hafta karşılaşmalarında Fenerbahçe- Galatasaray maçını iple çekmekte. Süper Lig puan durumuna bakacak olursak, 52 puanla 2. Sıraya yer alan Galatasaray, Şampiyonluk yarışını sürdürmeye devam ederken, 2018-2019 Süper lig’e kötü performans sergileyen Fenerbahçe’nin ise 31 puanla listenin 13. Sırasında yer almakta. Peki Fenerbahçe- Galatasaray derbisini kim kazanacak? Fenerbahçe- Galatasaray maçı son dakika ne zaman saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte Fenerbahçe (FB)- Galatasaray (GS) maçı detayları…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig 28. hafta karşılaşmalarını açıkladı. Böylece ezeli rakipler Fenerbahçe-Galatasaray derbi tarihi de belli oldu. Önümüzdeki aylarda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe- Galatasaray maçı Kadıköy’de oynanacak. Maç için geri sayım devam ederken derbi bilet fiyatları da merak edilmeye başlandı. Peki, futbolseverlerin merak ettiği Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşma tarihi de belli oldu. İki dev rakibin sezonun ilk yarısında oynadığı derbi mücadelesi 2-2 sona ermişti. İşte merak edilen Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı tarihi ve saati ile ilgili bilgiler... Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin de 5 Mayıs Pazar saat 19.00'da oynanacağını açıkladı.

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