Fenerbahçe farklı kazandı! Son 16'ya kaldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'u 5-2 yenerek son 16'ya kalmayı başardı.20 Aralık 2018 Perşembe 22:32
Fenerbahçe, İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın rövanşında Giresunspor'u deplasmanda 5-2 yenerek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı.
Fenerbahçe bu sezon ilk kez bir maçta 3 ve daha fazla gol atmış oldu. Ersun Yanal ise takımın başındaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.
Yanal'ın olduğu iki maçta Fenerbahçe toplam 7 gol kaydetti.
Ekici şov
Fenerbahçe'nin golleri Soldado, Mehmet Ekici (2), Mehmet Topal ve Reyes'den geldi. Giresunspor'un gollerini ise Azza ve Volkan Okumak kaydetti.
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