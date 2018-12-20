Fenerbahçe farklı kazandı! Son 16'ya kaldı

Fenerbahçe, İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın rövanşında Giresunspor'u deplasmanda 5-2 yenerek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı.

Fenerbahçe bu sezon ilk kez bir maçta 3 ve daha fazla gol atmış oldu. Ersun Yanal ise takımın başındaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Yanal'ın olduğu iki maçta Fenerbahçe toplam 7 gol kaydetti.

Ekici şov

Fenerbahçe'nin golleri Soldado, Mehmet Ekici (2), Mehmet Topal ve Reyes'den geldi. Giresunspor'un gollerini ise Azza ve Volkan Okumak kaydetti.