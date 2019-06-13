Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda transfer çalışmaları - Antrenör Mariusz Sordyl ile yeni sezonda da devam etme kararı alan sarı-lacivertli ekipte Ulaş Kıyak, Salvador Hidalgo, Wouter ter Maat, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu, Ahmet Karataş, Caner Dengin ve Ferhat Akdeniz ile sözleşme yenilendi



İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, antrenör Mariusz Sordyl'nin yanı sıra 8 oyuncuyla sözleşmeyi uzattı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 2018-19 sezonunda erkek voleybol takımını hem AXA Sigorta Kupa Voley'de hem de Efeler Ligi'nde şampiyonluğa taşıyan antrenör Mariusz Sordyl ile yeni sezonda da yola devam edileceği bildirildi. Sarı-lacivertli ekipte oyuncular Ulaş Kıyak, Salvador Hidalgo, Wouter ter Maat, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu, Ahmet Karataş, Caner Dengin ve Ferhat Akdeniz ile sözleşmenin yenilendiği kaydedildi.

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