Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda transfer çalışmaları
- Antrenör Mariusz Sordyl ile yeni sezonda da devam etme kararı alan sarı-lacivertli ekipte Ulaş Kıyak, Salvador Hidalgo, Wouter ter Maat, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu, Ahmet Karataş, Caner Dengin ve Ferhat Akdeniz ile sözleşme yenilendi13 Haziran 2019 Perşembe 23:58
İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, antrenör Mariusz Sordyl'nin yanı sıra 8 oyuncuyla sözleşmeyi uzattı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 2018-19 sezonunda erkek voleybol takımını hem AXA Sigorta Kupa Voley'de hem de Efeler Ligi'nde şampiyonluğa taşıyan antrenör Mariusz Sordyl ile yeni sezonda da yola devam edileceği bildirildi.
Sarı-lacivertli ekipte oyuncular Ulaş Kıyak, Salvador Hidalgo, Wouter ter Maat, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu, Ahmet Karataş, Caner Dengin ve Ferhat Akdeniz ile sözleşmenin yenilendiği kaydedildi.
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