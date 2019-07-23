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Fenerbahçe Eljif Elmas'ın transferini borsaya bildirdi

Fenerbahçe Kulübü, Eljif Elmas'ın 16 milyon avro bedelle Napoli'ye transfer olduğunu bildirdi.

23 Temmuz 2019 Salı 09:54
Fenerbahçe Eljif Elmas'ın transferini borsaya bildirdi

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Eljif Elmas'ın İtalyan Kulübü Napoli'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 16 milyon avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır." denildi.

Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun performansına ve Napoli Kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak İtalya ekibi, sarı-lacivertli kulübe aşamalı olarak azami 1,5 milyon avro bonus bedeli ödeyecek.

Ayrıca, Napoli tarafından futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Fenerbahçe, azami 1,5 milyon avro bonus elde etme imkanına sahip olacak.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:54
  1. İstanbul
  2. Aydın
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