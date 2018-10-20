THY- Euroleague
0553 313 94 23

Fenerbahçe durmak bilmiyor! 3'te 3 yaptı

THY Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini 82-75 yendi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 08:48
Fenerbahçe durmak bilmiyor! 3'te 3 yaptı

THY Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini 82-75 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 3'te 3 yapmış oldu.

SALON: Zalgirio

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Mehdi Difallah, Milos Koljensic

ZALGIRIS KAUNAS: Arturas Milaknis 14, Nate Wolters 23, Nate Wolters 14, Paulius Jankunas 4, Thomas Walkup 2, Edgaras Ulanovas, Marius Grigonis 5, Leo Westermann 5, Aaron White 4, Antanas Kavaliauskas 3, Laurynas Birutis 1, Donatas Sabeckis

FENERBAHÇE: Kostas Sloukas 20, Nicolo Melli 7, Luigi Datome 11, Marko Guduric 8, Joffrey Lauvergne 8, Jan Vesely 10, Nikola Kalinic 4, Ali Muhammed 7, Tyler Ennis 7, Melih Mahmutoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 25-18

İLK YARI: 42-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-53

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 08:48
  1. fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da halk sandık başında
    1. Afganistan'da halk sandık başında
    2. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne..
    3. Aybaba sonuçtan memnun değil!
    4. İzmir'de akıl almaz kaza
    5. Donald Trump'ın damadına Kaşıkçı..
    6. Almanya'dan Suudilere 417 milyon..
    7. Derdiyok'tan olay sözler: Eleştirilere..
    8. Trabzonspor-Erzurumspor ilk kez..
    9. Fenerbahçe durmak bilmiyor! 3'te 3 yaptı
    10. Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman saat..
    11. İzmir'de bir anlık hata ve ardından..
    12. Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman..
    13. KYK borç erteleme nasıl ve nereden..
    14. Fethiyespor-Kahramanmaraşspor maçı..
    15. Can simidi ve ekmekle bu halde bulundu
    16. Diriliş Ertuğrul yeni 122 bölüm..
    17. Suudi Arabistan konsolosluk aracında..
    18. Ara Güler'in cenazesi nereden..
    19. Dehşet eviyle ilgili şok iddia..
    20. 34 CC 1865'te önemli kanıtlar bulundu
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Koç’un zorbalığına inceleme
    Koç’un zorbalığına inceleme

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"