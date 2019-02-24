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Fenerbahçe derbide çıkış arıyor

- Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, yarın derbi maçta Beşiktaş'a konuk olacak- Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda 5 aydır galip gelemiyor- Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, 118 gün sonra Vodafone Park'a çıkarak ilk kez eski takımına karşı mücadele edecek

24 Şubat 2019 Pazar 09:44
Fenerbahçe derbide çıkış arıyor


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 23. haftada yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.

Süper Lig'de 23. haftaya 24 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada giren Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulmak için derbide galip gelmeye çalışacak.

Ligde son iki maçını kazanamayan, UEFA Avrupa Ligi'ne de hafta içinde Rus ekibi Zenit'e yenilerek veda eden sarı-lacivertliler, derbide 3 puanı alarak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta yarın saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.


- Süper Lig'de son 5 derbide kazanamadı


Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 5 derbide kazanamadı.

Ligdeki son derbi galibiyetini 23 Eylül 2017'de Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 5 derbide 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.


- Deplasmanda kayıp


Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda 5 aydır galip gelemiyor.

Sarı-lacivertliler, bu sezon 11 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahalarda, 4 beraberlik, 6 yenilgi aldı.

Bu sezon ligdeki tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de Atiker Konyaspor maçında elde eden Fenerbahçe, daha sonraki 8 dış saha maçında kazanamadı.

Fenerbahçe, dış sahada bu sezon gol yollarında da etkisiz kaldı. Deplasmandaki 11 maçın 7'sinde gol sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, sadece 5 kez rakip fileleri havalandırabildi.


- Tolgay Arslan eski takımına karşı


Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk kez eski takımına karşı mücadele edecek.

Vodafone Park'a son olarak Beşiktaş'ın 29 Ekim 2018'de Çaykur Rizespor'la oynadığı maçta çıkan Tolgay, bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturmuştu.

Daha sonra kadro dışı bırakılan ve ara transferin son gününde Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Tolgay, 118 gün sonra Vodafone Park'a bu sefer rakip olarak çıkacak.


- Soldado döndü


Fenerbahçe'de cezası sona eren Soldado, derbide sahada olacak.

Kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta ligde Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen İspanyol santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde listede olmadığı Zenit karşılaşmalarında da görev alamamıştı.

Toplam 3 maç sonra formasına kavuşacak Soldado, teknik direktör Ersun Yanal'ın en önemli gol umudu olacak.

Öte yandan, sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas, Soldado ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Beşiktaş derbisinde sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.


- Mehmet Ekici yok, Hasan Ali ve Valbuena belirsiz


Fenerbahçe'de derbide Mehmet Ekici'nin, sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'de 8 Şubat'ta oynanan Kayserispor maçında aldığı darbeyle sakatlanan Mehmet'in Beşiktaş derbisine yetişmesi zor görünüyor.

Sarı-lacivertlilerde Zenit maçında belinde sıkıntı yaşayan Hasan Ali Kaldırım ve bu karşılaşma öncesi sakatlanan Mathieu Valbuena'nın durumları son antrenmanda belli olacak.


- Muhtemel 11


Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı (Hasan Ali Kaldırım), Mehmet Topal, Jailson, Tolgay Arslan, Dirar, Moses, Soldado.


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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:44
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