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Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivas ekibi karşısında takımını ilk 11'de 4 değişiklik yaparak sahaya sürdü- Sarı-lacivertli kaleci Harun Tekin, Süper Lig'de 8 maç sonra kaleyi Volkan Demirel'den aldı- Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin, sakatlığını atlattı ve yaklaşık 5 ay sonra maç kadrosuna dahil edildi

15 Mart 2019 Cuma 20:51
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşmasına göre ilk 11'inde biri zorunlu 4 ismi değiştirdi.

Yanal, sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine Sadık Çiftpınar'ı oynattı. Yanal, Volkan Demirel, Jailson ve Eljif Elmas'ı ise kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine Harun Tekin, Mehmet Topal ile Andre Ayew oynadı.


- Harun Tekin, ligde 8 maç sonra


Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, Süper Lig'de 8 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligde son olarak 17. haftada 24 Aralık'tan Antalyaspor maçında forma giyen Harun, Volkan Demirel'den formayı aldı.


- Oğuz Kağan döndü


Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin, sakatlığını atlattı ve yaklaşık 5 ay sonra maç kadrosuna alındı.

Sezonun ilk yarısında 28 Ekim'de oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de başlayan ve sakatlanan Oğuz Kağan, uzun bir aradan sonra kadroya dahil edildi.


- Ersun Yanal'a destek


Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal'a tezahüratlarla destek oldu.

Karşılaşmadan önce Yanal'ı tribünlere çağıran taraftarlar, deneyimli teknik adam lehine tezahürat yaptı. Yanal da tribünlere alkışla karşılık verdi.


- Dirar ve Valbuena'nın sakatlığı var


Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ile Mathieu Valbuena, Sivas ekibi karşısında forma giyemedi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihiyle santrforlar İslam Slimani ile Michael Frey de 21 kişilik maç listesinde yer almadı.


- Sivasspor'da tek değişiklik


Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, takımını tek değişiklikle Fenerbahçe karşısına çıkardı.

Keleş, geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendikleri maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen David Braz'ın yerine Paul Papp'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Öte yandan, iki takım futbolcuları sahaya ortak olarak "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale" pankartıyla çıktı. Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla şehitler için saygı duruşu da maçtan önce yapıldı.


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 20:51
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