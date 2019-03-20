Fenerbahçe Beko'da gözler, CSKA Moskova maçında





İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic, zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan deneyimli antrenör, "CSKA Moskova'yla oynadığımız her karşılaşmanın zorlu, duygusal ve özel maçlar olduğunu söylemek bizim için yeni bir şey değil. Şu anda sıralamada ilk iki sırada olan takımlar karşılaşacak ve bu da birçok şeyi açıklıyor. İki takımda da çok kaliteli oyuncular var. CSKA da bizim gibi İstanbul'dan buraya geliyor ve iki ekip de uzun birer yolculuk sonrası Moskova'ya ulaştı. Ama bunların hepsini, hakem hava atışı için topu eline aldığında unutmamız gerekecek. Hazır olmalı ve odaklanmalıyız. Yapmamız gereken, bir iyi karşılaşma daha çıkarabilmek olacak." diye konuştu.

Fenerbahçe Beko'nun önemli oyuncularından Ali Muhammed ise sert bir karşılaşma beklediğini belirterek şunları kaydetti:

"Burada CSKA Moskova'ya karşı oynamak hiçbir zaman kolay olmamıştır. Onlar gerçekten iyi bir ekip. Anadolu Efes'e karşı önemli bir galibiyet alarak bu maça geliyorlar. Yarın sert bir karşılaşma olmasını bekliyoruz. Parkeye çıkmalı ve onların coşkusuna karşılık vererek kazanmaya çalışmalıyız."