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Fenerbahçe Beko-TOFAŞ: 89-56

Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında geçen sezonun play-off finalistlerini karşı karşıya getiren maçta Fenerbahçe Beko, sahasında TOFAŞ'ı 33 sayı farkla 89-56 mağlup etti.

24 Mart 2019 Pazar 14:55
Fenerbahçe Beko-TOFAŞ: 89-56

 

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

Fenerbahçe Beko: Sinan Güler 9, Green 11, Guduric 11, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 11, Ali Muhammed 5, Kalinic 13, Melih Mahmutoğlu 14, Barış Hersek 3, Ergi Tırpancı 2

TOFAŞ: Garrett 17, Weems 3, Kadji 4, Mejia 10, Muhsin Yaşar 8, Barış Ermiş 5, Yiğit Arslan 1, Elegar 2, Berkan Durmaz 2, Muhaymin Mustafa 2, Mert Konuk 2

1. Periyot: 22-17

Devre: 39-26

3. Periyot: 67-44

 

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında geçen sezonun play-off finalistlerini karşı karşıya getiren maçta Fenerbahçe Beko, sahasında TOFAŞ'ı 33 sayı farkla 89-56 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde 17. galibiyetini elde ederken, TOFAŞ 7. kez yenildi.

Karşılaşmaya Melli'nin basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 12-9 üstün geçti. Garrett ve Kadji'nin isabetli atışlarıyla 8. dakikada öne geçen (14-15) TOFAŞ karşısında Kalinic ile yeniden üstünlüğü sağlayan sarı-lacivertliler, çeyreği 22-17 önde tamamladı.

İkinci periyoda Kalinic ve Melli'nin basketleriyle giren Fenerbahçe Beko, yakaladığı 6-0'lık seriyle 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 28-17. Çeyreğin kalan bölümünde Kalinic ve Guduric'in üç sayılık basketleriyle farkı koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 39-26 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Sinan Güler'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle başlayan Fenerbahçe Beko, boyalı alandan Ahmet Düverioğlu, dış atışlardan da Green, Kalinic ve Guduric'le skor üretti, 25. dakikada farkı 19 sayıya taşıdı: 53-34. Green'in 26. dakikadaki isabetli atışıyla farkı 20 sayının üstüne (55-34) çıkaran sarı-lacivertliler, final periyoduna 67-44 önde girdi.

Müsabakanın son çeyreğinde üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, toplamda 15 üç sayılık basket bulduğu karşılaşmadan 33 sayı farkla 89-56 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekipte 6 oyuncu, çift haneli sayılara ulaştı. TOFAŞ'ta 17 sayı kaydeden ve maçın en skorer ismi olan Garrett'ın çabası ise farklı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:55
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe Beko
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. TOFAŞ

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