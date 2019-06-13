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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçından notlar

- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, final serisinin üçüncü maçına da ikinci karşılaşmada olduğu gibi kulaklıkla çıktı- Fenerbahçe Beko'da babası vefat eden Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, kadroda yer aldı

13 Haziran 2019 Perşembe 21:29
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ederken sarı-lacivertli taraftarlar önceki iki karşılaşmada olduğu gibi rakip takımın başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Takımlarına destek vermek için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, Ataman için "Ergin Ataman küfür etsene" şeklinde tezahüratta bulundu.

Karşılaşmanın başlamasına 10 dakika kala lacivert-beyazlı kenar yönetiminin bulunduğu alana giren Ataman, müsabakaya serinin ikinci maçında olduğu gibi kulaklıkla çıktı.

Ataman, serinin ikinci maçından sonra kulaklık takmasıyla ilgili, "Küfür duymak istemediğim için maçın başında kulaklıkla çıktım, müzik dinledim. Gayet de konsantre bir şekilde maça başladım." ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-lacivertliler, Ataman'ı isminin anons edilmesi sırasında da yuhaladı. Taraftarların Ergin Ataman'a yönelik tepkileri üzerine küfürlü tezahürat edilmemesi için anons yapıldı.

Anadolu Efes teknik heyet ve yedek oyuncularının bulunduğu bölümün arkasındaki tribünde polislerin yer alması dikkati çekti.


- Sloukas takımını yalnız bırakmadı


Serinin ikinci karşılaşmasının hemen ardından babasının vefat haberini alan Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, Anadolu Efes ile oynanan üçüncü karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı.

Cenaze töreni için Yunanistan'a giden ve bu sabah İstanbul'a dönen 29 yaşındaki oyun kurucu, yaşadığı acıya rağmen maça yedek başladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Yunan oyuncu için özel tezahüratlar yaptı.


- Datome döndü


Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Fenerbahçe Beko'nun İtalyan forveti Gigi Datome, kadroda yer aldı.

Datome, play-off final serisinin ilk iki maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.


- Taraftarlardan yoğun ilgi


Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Tribünlerin büyük bölümünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, müsabaka öncesi takımlarına destek verdi.






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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 21:29
  1. Anadolu Efes
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  3. Fenerbahçe Beko
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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