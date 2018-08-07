THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Fenerbahçe Başkanı Koç'tan Lizbon Büyükelçisi'ne ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Koç, Benfica deplasmanı sırasında Lizbon Büyükelçisi'ni ziyaret etti.

07 Ağustos 2018 Salı 19:04
Fenerbahçe Başkanı Koç'tan Lizbon Büyükelçisi'ne ziyaret

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica ile yapacağı karşılaşma için Portekiz'de bulunan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş'ü ziyaret etti. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerimiz, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş'ü resmi konutunda ziyaret etti. Büyükelçi Göğüş ve Büyükelçilik Müsteşarı Zeynep Kaleli, başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Elçilik ve kent hakkında bilgiler veren Göğüş, Fenerbahçe'mize de Benfica karşısında şans diledi." ifadelerine yer verildi. 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 19:04
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tren rayından sıçrayan kıvılcım 8 evi yaktı
    1. Tren rayından sıçrayan kıvılcım 8 evi..
    2. İYİ Parti'nin kurultay sloganı belli..
    3. Erol Bulut: Yeni transferler henüz..
    4. Mal varlığına tedbir konulan Haydar..
    5. Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış..
    6. Rus uçağında şok! Acil iniş yaptı
    7. Uzmanlar uyardı! Islak mendili..
    8. ABD yerel seçimlerinde aday olan..
    9. Nagatomo'dan Galatasaray'a kötü haber
    10. Kuruluşundan bugüne AK Parti anlatılacak
    11. Bayat ekmeği israf etmeyin
    12. Halsizlik ruh halini olumsuz etkiliyor
    13. Alışverişin 5 önemli kuralı
    14. Bu faktörler çocuklarda işitme kaybına..
    15. İHA'lar tespit etti, F-16'lar vurdu!
    16. Lipedema nedir? Nasıl tedavi edilir?
    17. Sardunya çiçeğinin bakımı nasıl..
    18. Neden ev yoğurdu tüketmeliyiz?
    19. Gümüşhane-Bayburt karayolunda..
    20. Yürürken ellerimizi sallamazsak ne olur?
    İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu unuttu: "Hasan Cemal aptalın biri"
    İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu unuttu: "Hasan Cemal aptalın biri"
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman