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Fenerbahçe Barcelona basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? | THY Euroleague 26. hafta

Basketbolun Avrupa'daki 1 numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Beko, Barcelona Lassa karşısında çetin bir mücadele verecek. Liderlik yarışında zirvedeki yerini korumaya devam eden gururumuz Fenerbahçe Beko, Barcelona önünde alacağı puan ile yoluna devam edecek. Peki, Fenerbahçe Barcelona basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

15 Mart 2019 Cuma 16:58
Fenerbahçe Barcelona basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? | THY Euroleague 26. hafta

Basketbolun Avrupa'daki 1 numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Beko, Barcelona Lassa karşısında çetin bir mücadele verecek. Liderlik yarışında zirvedeki yerini korumaya devam eden gururumuz Fenerbahçe Beko, Barcelona önünde alacağı puan ile yoluna devam edecek. Peki, Fenerbahçe Barcelona basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Barcelona basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi Normal Sezon 26. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Barcelona Lassa'yı ağırlayacak. 15 Mart Cuma günü saat 20.45'te oynanacak olan mücadele Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Ligde geride kalan 25 haftada sarı-lacivertliler 21 galibiyet, 4 mağlubiyetle zirvede yer alırken, Barça ise 15 galibiyet, 10 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanda Real Madrid'e, Barcelona da İstanbul'da Anadolu Efes'e yenildi.

Fenerbahçe Beko Barcelona Lassa istatistikler

Euroleague'de Fenerbahçe 84.6 sayı ortalamasıyla oynarken, Barcelona ise 77.8 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Fener'de Jan Vesely 13.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Barça'da ise Thomas Heurtel 11.1 sayı ortalamasıyla takımına katkı veriyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:58
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